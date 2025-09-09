C. U. Y. D. Şüpheli Çorum’da Yakalandı

ÇORUM’DA DEAŞ OPERASYONU

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde dikkat çekici bir operasyona imza atıyor. Ekipler, geçmişte DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş yabancı uyruklu bir kişinin Çorum il merkezinde gizlendiğini belirledi. Bu şahıs hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama kararı bulunduğu tespit edildi.

PLANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, 05-08 Eylül tarihleri arasında şüphelinin kaldığı adreste planlı bir operasyon düzenlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen DEAŞ’lı terörist, mahkeme tarafından tutuklandı.