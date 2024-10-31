“Cadılarla Dolu Tesis, Trabzon’da Korku”

ALABALIK TESİSİ KORKU TEMALI DEKORLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzon’un Yomra ilçesinde 33 yıl önce kurulan alabalık tesisi, son zamanlarda korku temalı dekoruyla ve sergilenen antika eşyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Tesise gelen müşteriler ve turistler, ilk başta korksalar da ardından gülümseyerek yöresel lezzetlerin tadını çıkarıyor. Yomra’nın Özdil Mahallesi’nde dere kenarına inşa edilen Cazılar Deresi Alabalık Tesisi, özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Tesiste yer alan ürpertici cadı figürleri ve plastik heykeller, ziyaretçilere korku filmi atmosferini yaşatıyor.

CADILARLA DOLU BİR ATMOSFER

Dünya genelinde çeşitli kutlamalara sahne olan Cadılar Bayramı’nı anımsatan bu tesiste, suda hareket eden cadı figürleri gören ziyaretçiler önce korkuyor, ardından gülümseyerek yöresel tatlardan faydalanıyor. Kent dışından gelen bazı ziyaretçiler cadı konseptli alanlarda fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. Tesis yetkilisi Ömer Faruk Şahin, restoranın isminin yerel bir hikayeyle bağlantılı olduğunu ve bölgede cadılara cazı denildiğini aktarıyor. “Büyüklerimiz ‘çocuklar buraya gelmesin, korksunlar’ diye ‘derede cazı var’ derlermiş. Bu nedenle isim ‘Cazılar deresi’ olarak kalmış. Dedem burayı Almanya’dan almış. Talep artınca burası büyümüş. Cadılarla süsledik çünkü müşterilerin çocukları korkuyor, ama sonrasında alışıyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz ve hoşumuza gidiyor. Burası ilginç ama korkulacak bir yer değil, insanlar gelsin, görmeye değer” sözlerini iletiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN OLUMLU YORUMLAR

Samsun’dan alabalık tesisine gelen Emel Özdemir, “İlk kez buraya geliyorum. Sosyal medyadan gördük. Eşimle birlikte deneyimlemek istedik. Önce korktuk ama sonra da severek fotoğraf çektirdik” diyor. Antalya’dan gelen Berrak Deniz ise, “Burayı çok methettiler. Doğa zaten çok güzel, burası keyif veriyor. İlk başta biraz ürkütücüydü, her yerden cadı çıkıyordu. Çocukluğumuzda karanlık yerlerden korkardık ama şimdi yakından gördük. Keyifli bir alan” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.