Çağdaş Atan: Deplasman Maçları Zorlaşıyor!

BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir, Antalyaspor ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Maç sonrasında yapılan basın toplantısında, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan önemli değerlendirmelerde bulundu. Atan, deplasman maçlarının kendileri için bir fobi haline geldiğini vurgulayarak, bu konuda iyileşme sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

MAÇIN ANALİZİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Maça iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Atan, “Maça aslında ilk 10 dakika çok iyi bir giriş yaptık. İki tane Keny ile iyi top götürdük. Oyun tamamen kontrolümüz altındaydı. Ancak rakip, Kaluzinski’yi iki stoperinin önünde tutarak bizim topa daha rahat sahip olmamızı sağladı. 10. dakikadan sonra baskıları yanlış yaptığımız için oyunun kontrolünü kaybettik” dedi.

FORMASYONDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Atan, maç içinde formasyon değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bu durum, takımın genel performansını etkileyen bir faktör olarak öne çıktı.