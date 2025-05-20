Çakarlı Araç Otoparka Giremedi

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, akıl almaz bir durum yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, çakarlı aracıyla döner yemek için gelerek, sirenleriyle ortalığı karıştırdı. Park edilecek yer bulmakta zorlanınca hastanenin ambulans otoparkına girmeye çalıştı. Ancak oradaki görevliler ona izin vermeyince, bu defa ambulans çıkış kapısına aracını park etti.

VATANDAŞTAN TEPKİ

O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, yaşananlara tepki göstererek, “Beyefendi çakarla devlet dairesinde terör estirmenin peşinde. Memleketin geldiği son hal” şeklinde yorum yaptı. Trafikte sıkça görülen çakar ve siren kullanımlarıyla ilgili olarak son dönemde cezaların artırıldığı dikkat çekiyor. Yetkisiz çakar ya da siren kullanmanın cezası 138.172 lira olarak belirlenmiş durumda.