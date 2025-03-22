Çakarlı Araç Sahiplerine Ağır Ceza Kesildi

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çorum’da yolda ilerleyen 41 AKN 822 plakalı otomobilin üzerinde çakar olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, aracı Bahabey Caddesi’nde durdurdu.

CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen sürücü A.T.’ye 138 bin 172 lira, araç sahibine de yine 138 bin 172 lira olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. A.T.’nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.