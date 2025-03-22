Gündem

Çakarlı Araç Sahiplerine Ağır Ceza Kesildi

cakarli-arac-sahiplerine-agir-ceza-kesildi

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Çorum’da yolda ilerleyen 41 AKN 822 plakalı otomobilin üzerinde çakar olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, aracı Bahabey Caddesi’nde durdurdu.

CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen sürücü A.T.’ye 138 bin 172 lira, araç sahibine de yine 138 bin 172 lira olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. A.T.’nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ÖNEMLİ

Flaş

Ukrayna’nın AB Üyeliği Ekonomik Yük Oluşturur

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine hızla geçişine karşı olduğunu ifade etti.
Flaş

Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta bir kadın, kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.