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Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

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HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY’LA GÜNDEME GELİYOR

Inter’in, istenilen teklifin ulaşması durumunda Hakan Çalhanoğlu’nu satmaya onay vereceği bilgisi gündemde. Tuttomercato’da yayımlanan habere göre, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic İstanbul’a gelecek. İtalyan basını, “Okan Buruk’un yönettiği Galatasaray, uluslararası transfer pazarında tekrar krallarından biri olmayı amaçlıyor.” şeklindeki ifadelere yer verdi.

GALATASARAY’IN TRANSFER STRATEJİSİ

Son olarak Sane’yi transfer eden Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis talesine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Çalhanoğlu, takımıyla üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kıl payı kaçırmış olmasıyla transferde Avrupa ve Arap takımlarıyla sıkça anılıyor.

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