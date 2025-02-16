Çalışan Anneler İçin Bakıcı Desteği Arttı

BAKICI DESTEK TUTARINDAKİ ARTIŞ

SGK’nın “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (EDUCARE II) çerçevesinde çalışan annelere sağladığı aylık bakıcı destek tutarı 510 Avro olarak belirlenmiştir. Önceden bu tutar 325 Avro olarak uygulamadaydı. Bu artış, annelere daha fazla maddi destek sunmayı hedefliyor. Destekten faydalanmak isteyen annelerin belirli şartlara sahip olması gerekiyor.

EDUCARE II PROJESİNİN HEDEFİ

EDUCARE II Projesi, küçük çocuğa sahip kadınların çalışma hayatından kopmamasını sağlamak ve çocuk bakımını eğitimli kişiler aracılığıyla teşvik etmeyi amaçlıyor. Projenin toplam maliyeti yaklaşık olarak 15,3 milyon Avro’dur. Bu bütçe sayesinde her ay 3.500 anne ve 3.500 bakıcının, yani toplamda 7.000 kadının iş piyasasında kalması hedeflenmektedir.

ONLINE BAŞVURU İMKANI

Projeye başvurular, e-Devlet platformu üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili başvuru adımlarını takip ederek kolaylıkla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT

Projenin detayları ve başvuru şartları zamanla değişiklik gösterebiliyor. En güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi web sitesini veya e-Devlet platformunu ziyaret etmek ve proje ile ilgili en son duyuruları takip etmek oldukça önemlidir.