Çalışan Anneler İçin İŞKUR Desteği

İŞKUR’DAN ÇALIŞAN ANNELERE REKOR DESTEK

Türkiye İş Kurumu, çalışan annelerin aile ve iş hayatını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla 2016’dan bu yana sürdürdüğü yarım çalışma ödeneği uygulamasında unutulmaz bir destek sunuyor. Şimdiye kadar 45 bin 641 anne, toplamda 348,2 milyon lira alarak çocuklarına zaman ayırıp iş hayatından uzak kalmadı. Destekten kimlerin yararlanabileceği ve başvuru şartları ise şu şekilde.

YARIÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan kadınlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar için düzenlenmiş bir devlet desteği olarak öne çıkıyor. Amaç, ebeveynlerin çocuk bakımını gerçekleştirirken kariyerlerine devam edebilmeleri. Bu ödenekten yararlanmak için gereken şartlar şunlardır:

– Sigorta Primi: Doğum veya evlat edinme öncesi son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı.

– Yarım Zamanlı Çalışma: Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmak gerekiyor.

Bu destek, çalışanların iş-yaşam dengesini ayarlamalarına yardım ederken, işverenlerin de bu talepleri reddetme yetkisi bulunmuyor. Çalışma saatleri ve günler ise işveren tarafından belirleniyor.

DESTEK SÜRESİ VE ÖDEME DETAYLARI

Yarım çalışma ödeneği, doğum sırasına göre değişen sürelerle sunuluyor. İlk doğum için 60 gün yarım çalışma ve 30 gün ödenek, ikinci doğum için 120 gün yarım çalışma ve 60 gün ödenek, üçüncü ve sonraki doğumlar için 180 gün yarım çalışma ve 90 gün ödenek sağlanıyor. Ayrıca, çoğul doğumlarda süreye 30 gün ekleniyor. Engelli çocuk doğumu durumunda ise 360 gün yarım çalışma ve 180 gün ödeme sağlanıyor. Ödenek süresince çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor, böylece sosyal güvenlikleri korunmuş oluyor.

BAŞVURU SÜRECİ: 30 GÜN İÇİNDE HAREKETE GEÇİN!

Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin analık izninin bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, en yakın İŞKUR müdürlüğüne şahsen giderek ya da e-Devlet üzerinden, İŞKUR e-Şube platformu aracılığıyla çevrimiçi yapılabiliyor. Başvuru süreci hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor. İŞKUR, çalışan annelerin destekten en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak için dijital altyapısını geliştiriyor.

İŞVEREN REDDEDEMEZ, ANNELER GÜVENCE ALTINDA

Yarım çalışma ödeneği, çalışan annelere yasal bir hak tanıyor. İşveren, bu talebi reddetme yetkisine sahip değil. Ancak yarım çalışma süresince çalışma saatleri ve gün aralıkları işveren tarafından belirleniyor. Bu düzenleme, annelerin haklarını korumakla birlikte iş yerlerinde esnek bir çalışma sistemi sağlıyor.