Çalışan Anneler İçin İŞKUR Desteği: 348 Milyon Lira, 45 Bin Anneye Ulaştı

ÇALIŞAN ANNELERE REKOR DESTEK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2016 yılından beri iş ve aile yaşamını dengelemek isteyen çalışan annelere yönelik yarım çalışma ödeneği uygulamasında önemli bir destek sağlamış durumda. Şimdiye kadar 45 bin 641 anne, toplamda 348,2 milyon lira ödeme alarak hem çocuklarına yeterince zaman ayırdı hem de iş hayatından uzaklaşmadı. Bu destekten kimlerin yararlanabileceği ve başvuru sürecinin nasıl işlediği ise araştırılmaya devam ediyor.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapan kadınlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar için sağlanan bir devlet yardımı. Bu ödemenin temel amacı, ebeveynlerin çocuk bakım sorumluluklarını yerine getirirken kariyerlerine devam edebilmesini sağlamak. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak için gerekli şartlar şöyle sıralanıyor:

1. Sigorta Primi: Doğum veya evlat edinme öncesinde son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı.

2. Yarım Zamanlı Çalışma: Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekiyor.

Bu destek, çalışanların iş-yaşam dengesini teşvik ederken işverenlerin annelerin taleplerini reddetmesi mümkün olmuyor. Çalışma saatleri ve günü ise işveren tarafından belirleniyor.

Yarım çalışma ödeneği, doğum sırasına göre farklı sürelerde sunuluyor. Bu süreler şu şekilde belirleniyor:

– Birinci doğum: 60 gün yarım çalışma, 30 gün ödenek alıyor.

– İkinci doğum: 120 gün yarım çalışma, 60 gün ödenek sağlıyor.

– Üçüncü ve sonraki doğumlar: 180 gün yarım çalışma, 90 gün ödenek veriliyor.

– Çoğul doğumlar: Tedbir olarak bu sürelere 30 gün ekleniyor.

– Engelli çocuk doğumu: 360 gün yarım çalışma ve 180 gün ödenek alınıyor.

Bu süreçte, çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerini İşsizlik Sigortası Fonu karşılıyor. Prim ödemeleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yapılıyor ve çalışanların sosyal güvenlik hakları korunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen annelerin, analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular şu yollarla gerçekleştirilmekte:

1. Şahsen: En yakın İŞKUR müdürlüğüne giderek.

2. Online: e-Devlet üzerinden ya da İŞKUR e-Şube platformu aracılığıyla.

Başvuru süreci oldukça hızlı ve kolay bir şekilde ilerliyor. İŞKUR, çalışan annelerin bu destekten en etkin biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla dijital altyapısını güçlendirmiş durumda.

YASAL HAKKINI KORUYAN ANNELER

Yarım çalışma ödeneği, çalışan annelere yasal bir hak tanıyor. İşveren, bu talebi reddetme yetkisine sahip değil. Ancak, yarım çalışma süresince işveren çalışma saatleri ve gün aralıklarını belirliyor. Bu düzenleme, annelerin haklarını korurken aynı zamanda iş yerlerinde esnek bir çalışma düzeni sağlıyor.