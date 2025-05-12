Çalışan Anneler İçin İŞKUR Desteği

İŞKUR’DAN ANNELERE REKOR DESTEK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çalışan annelerin hem iş hayatını hem de aile yaşamını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla 2016’dan bu yana uyguladığı yarım çalışma ödeneği ile kayda değer bir destek sağladı. Bugüne kadar 45 bin 641 anne, toplamda 348,2 milyon lira ödeme alarak çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmişken iş hayatından kopmamış oldu. Peki, bu destek kimler için geçerli, başvuru süreci nasıl işliyor? İşte detaylar.

Yarım Çalışma Ödeneği Nedir?

Yarım çalışma ödeneği, doğum yapmış kadınlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinmiş kadın veya erkek çalışanlar için tasarlanmış bir devlet desteğidir. Bu desteğin amacı, ebeveynlerin çocuk bakım sorumluluklarını yerine getirirken kariyerlerine devam edebilmeleridir. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar var:

– **Sigorta Primi**: Doğum veya evlat edinme öncesinde son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı.

– **Yarım Zamanlı Çalışma**: Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılmalı.

Bu yardım, çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamalarına olanak tanırken, işverenlerin annelerin taleplerini reddetme hakkı bulunmuyor. Çalışma saatleri ve günleri ise işveren tarafından belirleniyor.

Destek Süresi ve Ödeme Detayları

Yarım çalışma ödeneği, doğum sırasına göre farklı sürelerle sunuluyor:

– **Birinci doğum**: 60 gün yarım çalışma, 30 gün ödenek.

– **İkinci doğum**: 120 gün yarım çalışma, 60 gün ödenek.

– **Üçüncü ve sonrası doğumlar**: 180 gün yarım çalışma, 90 gün ödenek.

– **Çoğul doğumlar**: Süreye 30 gün ekleniyor.

– **Engelli çocuk doğumu**: 360 gün yarım çalışma, 180 gün ödenek.

Ödenek süresince çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Primler, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödeniyor ve böylece çalışanların sosyal güvenliği korunuyor.

Başvuru Süreci

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular şu yöntemlerle gerçekleşiyor:

– **Şahsen**: En yakın İŞKUR müdürlüğüne giderek.

– **Online**: e-Devlet üzerinden veya İŞKUR e-Şube platformu aracılığıyla.

Başvuru süreci hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. İŞKUR, çalışan annelerin bu destekten en etkin biçimde yararlanabilmesi için dijital altyapısını güçlendirmiş durumda.

İşverenin Reddetme Yetkisi Yok

Yarım çalışma ödeneği, çalışan annelere yasal bir hak sunuyor. İşveren, bu talebi reddetme yetkisine sahip değil. Ancak, yarım çalışma süresince çalışma saatleri ve gün aralıkları işveren tarafından belirleniyor. Bu düzenleme, annelerin haklarını korurken iş yerlerinde esnek bir çalışma düzeni sağlıyor.