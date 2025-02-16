Çalışan Annelere Bakıcı Desteği Artıyor

ÇALIŞAN ANNELERE YENİ DESTEK

Çalışan annelere yönelik sunulan bakıcı desteği 2025 yılında SGK tarafından verilmeye başlanıyor. Küçük çocuğu olan kadınların iş hayatından uzak kalmamaları ve çocuk bakıcılığının eğitimli bireyler tarafından sağlanması amacıyla hayata geçirilen EDUCARE II Projesi devam ediyor.

DESTEK TUTARI ARTIRILDI

Ankara, İstanbul ve İzmir’de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğu için eğitimli bakıcı çalıştıran annelere destek sağlanıyor. Bu projede aylık destek tutarı, 325 Euro’dan 510 Euro’ya çıkarıldı. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon Euro olarak belirlenirken, her ay 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması hedefleniyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Yarı zamanlı çalışan annelerin de faydalanabileceği bu projeye başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.