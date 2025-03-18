Çalışan Maaşları Kripto Parayla Ödenebilir!

MAAŞLARIN KRİPTO PARA İLE ÖDENMESİNE YENİ YASAL DÜZENLEME

Brezilya’da çalışanların maaşlarını Bitcoin ve diğer kripto paralarla alabilmeleri amacıyla bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından hazırlanan bu tasarı, maaşların bir kısmının kripto paralarla ödenmesini mümkün kılarken, maaşın en az yüzde 50’sinin Brezilya reali cinsinden ödenmesini zorunlu hale getiriyor.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA YENİ OLANAĞIN YOLU AÇILIYOR

Tasarı, işverenlerin çalışanlarının maaşlarını tamamen kripto para ile ödeme yapmalarını yasaklıyor. Ancak bağımsız çalışanlar, belirli sözleşme koşulları altında maaşlarını tamamen kripto para ile alabilme imkanına sahip olabiliyor. Ayrıca, yurt dışından gelen çalışanlar için özel düzenlemelerin yapılacağı belirtiliyor. Kripto para ile yapılacak ödemelerde döviz kuru ise, Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum aracılığıyla belirlenecek.

DÜNYA ÇAPINDAKİ ÖRNEKLERDEN ESİNLENİYOR

Bu tasarı, Japonya, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerdeki başarılı kripto maaş sistemlerinden ilham alıyor. Özellikle Japonya ve Portekiz’deki esnek düzenlemeler, kripto varlıkların kullanımını artırırken, El Salvador 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olarak dikkat çekmişti.