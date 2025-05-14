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Çalışma Bakanı Işıkhan Ara Zam Dedi

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Bakanın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılacağı yönündeki iddialar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Işıkhan, “Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz çok erken” ifadesini kullandı.

Kamu Sözleşmelerine Odaklanma

Bakan Işıkhan, şu an için asgari ücretle ilgili ek zam üzerine düşünmenin erken olduğunu vurgulayarak, mevcut gündemin kamu sözleşmelerine odaklandığını belirtti. Bu durum, asgari ücret konusunun ilerleyen dönemlerde yeniden değerlendirilmesini gerektiğini gösteriyor.

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