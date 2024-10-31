“Çalışma Süreleri Kısalacak Mı?”

ÇALIŞMA SÜRELERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışma sürelerinin kısaltılması talebi, iş verimliliği ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu etkiler yapacağı yönünde tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Ancak işverenler, bu kısaltmanın verimliliği azaltacağını düşünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’de milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanını ilgilendiren çalışma süreleri konusunu Beyaz TV aracılığıyla değerlendirdi.

ÇALIŞANLAR YENİ DÜZENLEME BEKLİYOR

Bakan Işıkhan, yeni nesil çalışmanın tatil sürelerinin artırılıp artırılmayacağı konusundaki bir soruya “Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız. Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini… Daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek.” şeklinde yanıt verdi.

YENİ İŞ MODELİ UYGULAMALARI ARTACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında yeni iş modelinin yaygınlaşacağını söyleyerek “İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma.” ifadelerini kullandı.