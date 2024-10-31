Çalışma Süreleri Üzerine Son Gelişmeler

ÇALIŞMA SÜRELERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışma sürelerinin kısalması konusunda yapılan talepler, iş verimliliği ve çalışan memnuniyetini artıracağına dair tartışmalar uzun süredir sürüyor. Ancak işverenler, bu durumun verimliliği olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Türkiye’deki milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanını ilgilendiren bu konu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu.

YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ

Bakan Işıkhan, çalışma sürelerinin kısalmasını bekleyen çalışanlar hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bizim ifade etmek istediğimiz yeni nesil çalışma modelleri bunun ötesinde bir şey. Biz, Çalışma Bakanlığı olarak çalışmadan, üretmeden ve katma değer yaratmadan yanayız.” diyerek çalışma saatleri ile ilgili her türlü tartışmanın önemini vurguladı. “Daha güçlü bir Türkiye ve güçlü bir ekonomi yaratmak için daha fazla çalışmamız gerek.” şeklinde konuştu.

İŞ HAYATINDA YENİ FIRSATLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni iş modelinin yaygınlaşacağını belirterek, “İstihdamı artırmamızın en önemli araçlarından bir tanesi, yeni nesil çalışma modelleri olacak. Part-time çalışma, saat başı çalışma, en önemli şeylerden bir tanesi kısmi çalışma.” ifadelerini kullandı. Bu yeni yaklaşımlar, iş hayatında farklı fırsatları da beraberinde getirecek.