Cam Silen Kişi Sürücüleri Rahatsız Etti

OLAYIN DETAYLARI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen bir olayda, Regülatör Köprü ışıklarında duran araçların camlarını silen bir kişi, kırmızı ışıkta kendisini görüntüleyen bir sürücünün aracının camına sertçe vurup, bu duruma tepki gösterdi. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜLER İHBAR SAYILDI

Işıkların yeşil yanmasıyla birlikte şahıs olay yerinden ayrıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaydedilen görüntüleri ihbar sayarak, söz konusu şüphelinin peşine düştü.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ VE SUÇ KAYDI

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin A.G. olduğu belirlendi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, A.G’yi kısa zaman içerisinde yakayı ele geçirdi. Şahsın 75 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak A.G. hakkında mala zarar verme suçlamasıyla işlem yapıldı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, cam silerek vatandaşların huzurunu bozan kişilere asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.