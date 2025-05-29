Cami Bahçesinde Dini Kitapların Hor Kullanımı

TARİHİ CAMİİDE KUTSAL KİTAPLARIN ATILMASI

Muğla’nın Milas ilçesinin Burgaz Mahallesi’nde, M.S. 797 yılında inşa edilen tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde, yerlere ve çöpe atılmış Kur’an-ı Kerim sayfaları ile çeşitli dini kitaplar tespit edildi. Yerel halk, kutsal kitaplara karşı sergilenen bu saygısız duruma büyük bir tepki gösteriyor ve olayın sorumlularının bir an önce bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

CAMİİ BAHÇESİNDEKİ SAYGISIZLIK

Milas’taki yerel Karyahaber.com’un okuyucularına aktardığı habere göre, camii bahçesinde dağınık şekilde bulunan yırtılmış ve çöpe atılmış çok sayıda Kur’an-ı Kerim sayfası, dini kitaplar, okuma materyalleri ve dini motiflerle süslenmiş tablolar ele geçirildi. Olayı mahalle sakinlerinin fark ederek gündeme getirdiği bildirildi.

KUTSAL KİTAPLAR ÜZERİNE YAPILAN YORUMLAR

Vatandaşlar, kutsal kitapların ve dini değer taşıyan nesnelerin bu şekilde kullanılmasıyla ilgili tepkilerini dile getirerek durumu “büyük bir saygısızlık” ve “skandal” olarak nitelendirdi. Bazı sakinler, alan içinde buldukları küçük bir masa ile kitapları derleyip toparlamaya çalışırken, “Bu kitaplar böyle yerlere atılamaz, yazık günah. Yetkililere sesleniyoruz, gelsinler ve bu kitapları toplasınlar” ifadeleriyle seslerini duyurdular.

SORUMLULARIN BULUNMASI GEREKİYOR

Kur’an-ı Kerim sayfalarının ve dini kitapların bilinçli bir biçimde yırtılıp çöp olarak atıldığına dikkat çeken vatandaşlar, “Bunun kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı araştırılmalı, sorumlular bir an önce bulunmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundular. Milas İlçe Müftülüğü’nün konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadığı belirtildi.