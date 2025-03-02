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Camilerde Doğalgaz Sızıntı Vakaları Artıyor

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DOĞALGAZ SIZINTISI OLACAK OLAYLARIN ARDINDAKİ GELİŞMELER

Cuma gecesi Sivas’ta bir camide meydana gelen doğalgaz sızıntısından 48 kişi etkilenmişti. İki gün sonra, benzer bir durum Ankara’da gerçekleşti ve doğalgaz sızıntısından etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas ve Ankara olaylarının ardından, Kahramanmaraş’ta da bir doğalgaz zehirlenmesi vakası yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ’TA DOĞALGAZ SIZINTISI

Kayabaşı Mahallesi’ndeki Şeyma Hatun Camisi’nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Camiyi tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen 1’i çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Gazdan etkilenen kişilerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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