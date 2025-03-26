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Can Ataklı Hakkında Soruşturma Açıldı

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CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medya üzerinden “Entübe edildiği” yönünde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen bir soruşturma açıldı.

HASTALIK İDDİALARI YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya dair açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtildi. Şu ifadelerle durumu aktardılar: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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