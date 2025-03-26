Can Ataklı’ya Bahçeli İddiası Soruşturması

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİ YAYMA SUÇU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “entübe edildiği” yönünde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma açıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya dair yaptığı açıklamada, söz konusu iddianın gerçek olmadığını vurguladı. DMM, şu şekilde ifade etti: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”