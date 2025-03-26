Can Ataklı’ya Soruşturma Açıldı

CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medya platformunda “entübe edildiği” iddiasını paylaşan gazeteci Can Ataklı hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen bir soruşturma başlatıldı.

DMM İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Açıklamada, söz konusu iddianın gerçek olmadığı belirtildi. DMM tarafından yapılan açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.