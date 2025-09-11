Can Holding’e Operasyon: 8 Gözaltı!

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFLINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda Can Holding’e operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu toplamda 8 kişi için gözaltı kararı alındı. Operasyon kapsamında, Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarına da el konulduğu belirtildi.

Aynı zamanda, yapılan soruşturmanın kapsamında Can Holding’e ilişkin suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” bulunuyor. Holding, enerji, eğitim gibi birçok alanda geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Can Holding, daha önce Ciner Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor’un sahibiydi. Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisseleri, Aralık 2024 itibarıyla Can Grubu’na devredilmişti.

Can Grubu’nun başlıca faaliyet alanları arasında enerji, petrol dağıtım, dayanıklı tüketim ürünleri, eğitim, turizm ve sağlık yer alıyor. Grubun enerji alanındaki iştiraki olan Energy Petrol, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ üretimi gibi operasyonları toplamda 500’den fazla bayi ile Türkiye genelinde yürütüyor. ‘Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri’ alanında bulunan Awox iştiraki, Çerkezköy ve Lüleburgaz’daki geniş üretim tesisleri ile dikkat çekiyor. 500 bin metrekare kapalı alanda yıllık 50 milyon adet üretim ve 2 milyar ABD doları ihracat hedefleniyor.

31 Mayıs’ta Tekfen’in KAP’a sunduğu faaliyet raporuna göre, Can Grup’un Tekfen üzerindeki sahiplik oranı yüzde 17,46 olarak kaydedildi. Şirketin kurucu ortaklarından Berker Ailesi’nin yüzde 25,23 hissesini almak için yapılan anlaşma, Rekabet Kurumu’nun onayını gerektiriyordu. Bu devir işleminin gerçekleşmesi durumunda Can Kültür’ün Tekfen’deki payı yüzde 42,69’a yükselecekti. Ancak 27 Haziran’da Rekabet Kurulu, Can Grubu’na Tekfen Holding üzerindeki izinsiz kontrolü devraldığı gerekçesiyle 10,9 milyon lira ceza kesmişti. Berker Ailesi’nin hisse devrinin izne tabi olması, ortaklık yapısında farklılıklar doğurdu.