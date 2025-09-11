Can Holding’e Operasyon: 8 Gözaltı!

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma neticesinde Can Holding’e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ayrıca, Can Holding’in bünyesindeki Habertürk ve Show TV’ye de el konuldu.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Operasyon kapsamında, Can Holding’e ait 121 şirkete el konulduğu belirtiliyor. Soruşturmanın suçlamaları arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” yer alıyor. Bu grup, enerji, eğitim gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Ciner Holding, Habertürk, SHOW TV, Bloomberg ve HT Spor’un sahibi konumundaydı. Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisseleri, Aralık 2024’te Can Grubu’na devredildi. Can Grubu’nun enerji, petrol dağıtım, dayanıklı tüketim, eğitim, turizm ve sağlık gibi alanlarda faaliyetleri bulunuyor. Energy Petrol üzerinden akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretimi yapıyor, Türkiye’nin birçok yerinde 500’ün üzerinde bayi ile hizmet sunuyor.

TEKNOLOJİ VE DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ YATIRIMI

Can Grubu, ‘Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri’ alanında ‘Awox’ isimli iştiraki ile dikkat çekiyor. Çerkezköy ve Lüleburgaz’da toplam 100 bin metrekarelik üretim tesisi ve Mersin’de 2016 yılında temelleri atılan 500 bin metrekare kapalı alanda yeni bir üretim tesisi yatırımı bulunuyor. Bu yatırım ile yıllık 50 milyon adet üretim ve 2 milyar ABD doları ihracat hedefleniyor; ayrıca 10 bin doğrudan 20 bin yeni istihdam sağlanması bekleniyor.

TEKFEN HİSSELERİ ÜZERİNDEN GELİŞMELER

31 Mayıs’ta Tekfen’in KAP’a ilettiği raporda, Can Grubu’nun Tekfen’deki sahiplik oranının yüzde 17,46 olduğu bildirildi. Can Grubu, Tekfen’in kurucu ortaklarından Berker Ailesi’nin yüzde 25,23 oranındaki hissesini almak için anlaşma yaptı. Ancak bu hisse devri, Rekabet Kurumu’nun onayını bekleyen bir işlem halini aldı. Eğer bu satın alma gerçekleşseydi, Can Kültür’ün Tekfen’deki payı yüzde 42,69’a yükselecekti.

REKABET KURULU’NDAN CEZA AÇIKLAMASI

27 Haziran’da Rekabet Kurulu, Tekfen Holding’deki hisse devrinin kurul denetimine tabi olduğuna karar verdi ve Can Grubu’na kontrolü izinsiz devraldığı gerekçesiyle 10,9 milyon lira ceza kesti. Berker Ailesi’nin Can Kültür’e hisse devri Rekabet Kurumu tarafından onaylanmayınca, ortaklık yapısı şöyle kayıtlara geçti: ARY Holding, yüzde 13,95; Meltem Berker yüzde 12,62; Şebnem Berker yüzde 12,62; Can Kültür yüzde 11,36 oranında hissa sahipliği ile belirtildi.