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Spor

Can Keleş, Kasımpaşa’ya Kiralandı

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KASIMPAŞA, CAN KELEŞ’İ KİRALADI

Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş’tan futbolcu Can Keleş’in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “Beşiktaş forması giyen Can Keleş, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa’mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.” ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş’tan yapılan duyuruda ise “Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.” şeklinde açıklamalar yapıldı.

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