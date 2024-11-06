Can Tunaboylu 1 Yıl 9 Ay Hapis Aldı

HUKUKİ SÜRECİN GELİŞMELERİ

Müzisyen sevgilisi Aybike Çelik’i darp ettiği gerekçesiyle 6.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubunun üyesi Can Tunaboylu hakkında karar açıklandı. İddialara göre, Kadıköy’de 4 Ağustos 2023’te Aybike Çelik ile Can Tunaboylu arasında bir tartışma yaşandı. Tunaboylu, kız arkadaşının tırnaklarını göğsüne bastırarak kırdı, genç kadını savurdu, yüzüne yumruk attı ve tükürerek küfretti.

ADLİ RAPORUN BULGULARI

Adli Tıp raporunda Aybike Çelik’in sol gözaltında morarma, sol gözünün içinde kanama ve sol bileğinde kırık tespit edildiği belirtildi. Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara orta derecede etkisi olduğu ifade edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Tunaboylu’nun “Kasten yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 6.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması için iddianame hazırladı.

DURUŞMADAKİ SAVUNMA

Anadolu 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Can Tunaboylu, müştekiyi kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını belirtti. “Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Beraatimi istiyorum,” dedi.