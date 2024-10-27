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Çanakkale’de 4,3 Şiddetinde Sarsıntı

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AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, saat 17.56’da merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,02 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

VALİ TORAMAN’DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ege Denizi’nde meydana gelen deprem ile alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar her hangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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