Çanakkale’de Dört Köy Tahliye Edildi

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Orman yangınlarıyla savaş sürüyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’te söndürülen yangının ardından bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bu yangın nedeniyle dört köy tahliye ediliyor.

YANGIN HIZLA YAYILIYOR

Gelibolu ilçesindeki yangın, saat 16.00 sularında ormanlık alanda başladı. Rüzgar nedeniyle yangın hızla geniş bir alana yayıldı. Dumanların yükselmesiyle birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahalelere başladı. Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da söndürme çalışmalarına katıldığı bildiriliyor.

TÜM GÜÇLE MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal’deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başlayan yangına, 12 uçak, 9 helikopter ile havadan; 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği duyuruldu.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi. Vali Toraman ayrıca, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyü sonrasında, Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti.

KARAMÜRSEL’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını aktardı. Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.