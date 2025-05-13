Çanakkale’de Kaza Olmuş, Görüntü Bulundu

KAZA VE ZARARLAR

Kaza, 10 Mayıs günü saat 13.00 civarında Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale istikametine giden Oktay Batır yönetimindeki 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle refüjü geçerek karşı şeride geçti ve devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

ŞARAMPOLA GİRENLER

Bu esnada Ezine yönüne gitmekte olan 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, 22 yolcu ve 3 personel taşıyan 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulup tomruklara çarparak şarampole girdi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralanıyor.

YARALILAR VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Yaralılardan 15’i hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şu an hastanede yatan 6 yaralıdan 3’ünün tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Öte yandan, kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.