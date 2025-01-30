Çanakkale’de Kuş Sayısı Arttı

SU KUŞU SAYIMLARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Çanakkale’de 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) yapıldı ve kuş sayılarında önemli bir artış gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, “Son 5 yıllık verilere baktığımız zaman son 2 yılda Çanakkale’de kuş sayılarında arttığını gözlemledik. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle Avrupa’da kar, soğuk hava ve don olaylarının çok olması nedeniyle kuşların daha çok güneye inmesi olarak değerlendirebiliriz” dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda su kuşlarının envanterine yönelik çalışmalar yaptı.

KAVAK DELTASI’NDA EN YÜKSEK KUŞ SAYISI GÖRÜLDÜ

Yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, bu sene kuş sayılarında artış yaşandığını belirtti. Kavak Deltası’nın, kuş gözlemi için çok önemli bir nokta olduğunu dile getirdi. Polat, “Bu sene en yüksek kuş sayısına Kavak Deltası’nda ulaştık. Özellikle flamingolar, pelikanlar ve su kuşlarını izleme şansımız oldu. Bununla beraber nesli tehlike altında olan kuş türlerini de izleme şansımız oldu. Çanakkale’nin bütün sulak alanlarında bu çalışmayı yaptık” diye ekledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KUŞ POPÜLASYONUNU ETKİLİYOR

Cenk Polat, iklim değişikliğinin kuşların göç yollarını ve popülasyonunu etkilediğini vurguladı. “Her yıl sıcaklık rekorları kırıyoruz. 2023 ve 2024 yıllarında sıcaklıkların en yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz. Bu da kuş sayılarında büyük değişiklere neden oluyor,” dedi. Özellikle yeşilbaş gibi bazı kuş türlerinin sayısında ciddi azalmalar görüldüğünü ifade eden Polat, bunun avcılığın kontrol altına alınmasının önemine değindi. “Çok sayıda nesli tükenme tehlikesi altında olan türlesayım sırasında karşımıza çıktı” diye belirtti.