Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor!

TÜRKİYE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, orman yangınlarıyla başa çıkma çabalarını sürdürüyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, hızla Eceabat’a sıçradı. Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi nedeniyle yedi köyün tahliyesi gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yapılan son değerlendirmeler sonucunda isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğini açıkladı. Fakat şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın, ikinci gününde de kontrol altına alınamıyor. Yangın tehlikesi nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyarete kapatıldı.

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28’de çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle Eceabat’taki ormanlık alanlara yayılan alevlerle mücadele, hem havadan hem de karadan devam ediyor. Orman yangınına müdahale için 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel görev alıyor. Ayrıca, çiftçiler tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

TARİHİ ALANDA ALINAN ÖNLEMLER

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaptığı duyuruda, Eceabat ilçesi civarında süregelen orman yangını sebebiyle ziyaretçilerin güvenliği açısından tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyaretlerin durdurulduğunu belirtti. Ayrıca, Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin de geçici süreyle kapalı olacağı bildirildi.

TAHLIYE EDİLEN KÖYLERDEKİ VATANDAŞLARIN DURUMU

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının tahliye edilen yerleşim bölgelerine sirayet etmediğini ifade etti. “Ziyaretçilerin güvenliği açısından tarihi alan kısmen ziyarete kapatıldı.” diyen Vali Toraman, tahliye edilen Gelibolu’nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerinde yapılan değerlendirme sonucunda, isteyen vatandaşların evlerine dönebilmesine karar verildiğini söyledi. Ayrıca, arzu eden vatandaşları Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceklerini bildirdi. Vali Toraman, evlerine geri dönen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın söndürme çalışmalarını yürüten ekipleri teşekkür etti.

ALEV SAVAŞÇILARININ ZORLU MÜCADELESİ

Saate 60 kilometrelik hızla esen rüzgar, yangınla mücadele eden ekiplerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Alevlerle karşı karşıya kalan ekiplerin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN ARI KOVANLARI

Ilgadere köyünde ormanlık alanda bulunan arı kovanları da yangında yandı. Tahrip olan kovanlar ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar, kameralara yansıdı. Çevredeki kişiler, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek ona yardımcı olmaya çalıştı.