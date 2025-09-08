Çanakkale’de Orman Yangınları İçin Tedbirler

YENİ TEDBİRLER ALINDI

Çanakkale Valiliği, artan orman yangınlarını önlemek için yeni önlemler alıyor. Valilik, il genelinde 08 Eylül’den itibaren 31 Aralık 2025 tarihine kadar havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını yasakladı.

HALKIMIZIN HUZURU İÇİN

Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla aşağıdaki karar alınmıştır: 08 Eylül 2025 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı vb. yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu karara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir.” deniyor.