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Çanakkale’de Ormanlara Giriş Yasağı Uzatıldı

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ORMAN YANGINLARINA KARŞI EK TEDBİRLER ALINIYOR

Orman yangınlarıyla ilgili ek önlemler alınmaya devam ediyor. Çanakkale Valiliği, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik koşulların ortaya çıkacağı beklentisiyle, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda orman yangınları ile mücadelede ilave tedbirlerin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

GİRİŞ YASAĞI 30 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

6831 sayılı ‘Orman Kanunu’ doğrultusunda harici görevli personel dışında ormanlara giriş yasağının, Çanakkale Valiliği tarafından 30 Kasım’a kadar uzatıldığı ifade edildi. Bu yasak, ormanları koruma ve yangın riskini azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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