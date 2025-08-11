Çanakkale’de Yangın, Havadan Karadan Müdahale Devam Ediyor

Türkiye’nin yeşil ciğerleri yangınlarla sarsılırken, ekipler alevlerle canla başla savaşıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde başlayan yangınların en son noktası, Çanakkale’nin merkez ilçesi oldu.

havadandan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinin Dardanos mevkiinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın patlak verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları gönderildi. Ekiplerin alevlere mücadelesi devam ediyor.

Çanakkale Valisi: “Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor”

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınındaki gelişmeler hakkında X hesabından bir açıklama yaptı. Yangının rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldığını aktaran Vali Toraman, “Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır” dedi. Ayrıca, vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları gerektiğinin önemli olduğunu vurguladı.

“Gereksiz trafik oluşturmamalıyız”

Vali Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı bir başka paylaşımda, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım” dedi.

Çanakkale Havalimanı kapatıldı

Son dakika bilgisine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’deki devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı’nın pistinin tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları haricinde, havalimanı 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda trafik tek taraflı kapandı

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda güneyden kuzeye olan trafik de tek taraflı olarak durduruldu. Yangın, Dardanos beldesi yakınlarında bir tarım arazisinden başlayarak ormanlık alana sıçradı ve Çanakkale – İzmir karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangının dağılımı nedeniyle bölgede bulunan askeri alanda ve Çamlıbel sitesinde de yangının etkili olduğu bildirildi.

Çöplük alanında başlayıp ormanlık alana sıçradı

Ayrıca, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın da ormanlık alana sıçradı. Buraya da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Vatandaşlar feribotlarla tahliye edilmeye başlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar, GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor.

84 kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’deki orman yangınlarında mahsur kalan 84 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, “Çanakkale Dardanos mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait deniz araçlarıyla emniyetli bölgelere nakledildi” ifadesini kullandı.