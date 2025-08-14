Çanakkale’de Yangın Kontrol Altında

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Çaltıköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Alevlerin yükselmesiyle bölge halkı hemen durumu yetkililere bildirdi.

MÜDAHALE YAPILDI

Yangının söndürebilmesi için hızlı bir müdahale süreci başlatıldı. Havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel ile olay yerine intikal edildi. Ekipler yangının yayılmasına engel olabilmek için bütün güçleriyle çalıştı.

Ayvacık ilçesindeki yangınla ilgili olarak Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden bir paylaşımda bulundu. Vali Toraman, yangının kontrol altına alındığını duyurdu ve durumu takip edenlere bilgi verdi.

TEHDİT EDEN DURUM YOK

Vali Ömer Toraman’ın paylaşımında, “Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.