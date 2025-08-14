Çanakkale’de Yangın Kontrol Altında

ALEVLER YÜKSELDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını patlak verdi. Yangın, Çaltıköy’de meydana geldi ve çevredekilerin bildirmesiyle müdahalelere başlandı.

MÜDAHALE BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesi amacıyla havadan 5 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel yangının kontrolü için olay yerine yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Toraman, “Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur” ifadesini kullandı. Yangına müdahale eden Çaltıköylü hemşerilere, özellikle kadınlara teşekkür etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.