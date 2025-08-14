Çanakkale’de Yangın Kontrol Altında

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çaltıköy’de, nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını yaşandı. Bu acı olay, bölgedeki halkı tedirgin etti.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesi için çevredekilerin ihbarı üzerine kapsamlı bir müdahale başlatıldı. Hava ve kara ekipleri, yangını kontrol altına almak için 5 uçak, 4 helikopter, 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personel ile hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaşanan yangınla ilgili sosyal medya platformunda bir paylaşımda bulundu. Toraman, yangının kontrol altına alındığını ve bölgedeki durumu aktardı. Paylaşımında, “Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.