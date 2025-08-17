Çanakkale’de Yangın Sürekli Devam Ediyor!

ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan ve 5 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığı orman yangını hala devam ediyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. Yangına ilk aşamada 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdaheledeler.

KÖYLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yangın sebebiyle, Gelibolu’nun Karainebeyli köyü ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu süreçte toplam 251 kişi güvenli alanlara taşındı.

KARADAN MÜDAHALE GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte, uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Ancak alevlere gece boyunca karadan 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 çeşitli araç ve 985 personel ile müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye davam edildi. Havanın aydınlanmasıyla tekrar hava araçları ile müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na girişlerin durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.