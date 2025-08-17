Çanakkale’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

orman yangını ÇANAKKALE’DE BAŞLADI

Türkiye, orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün yeni bir orman yangını patlak verdi. Yangın kısa sürede Eceabat ilçesine de sıçradı ve yerleşim yerleri tehlikeye girdi. Yangın dolayısıyla altı köy boşaltıldı. Gece boyunca devam eden alevlerle mücadele, yeni günle birlikte hava araçlarıyla yeniden desteklenmeye başlandı. Yangın sebebiyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyaretçilere kapatıldı. İşte Çanakkale’deki orman yangınıyla ilgili son gelişmeler.

TAYFUR KÖYÜ YAKINLARINDA YANGIN BAŞLADI

Gelibolu ilçesinde yine bir orman yangını meydana geldi. Dün başlayan yangın, yerleşim alanlarına hızla yaklaştı. Şiddetli rüzgar, ekiplerin çalışmalarını olumsuz yönde etkiledi. Tayfur Köyü civarında başlayan yangın, hızla yayılarak büyümeye devam etti.

RÜZGARLA YAYILAN ALEVLER

Bölgedeki güçlü rüzgar, alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılmasına yol açtı. Ekipler, bu durum karşısında hemen alarma geçti. Çok sayıda ekiple, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi. Ancak rüzgarın hızı 50 kilometreye kadar çıkınca, söndürme çalışmalarında zorluklar ortaya çıktı.

ECEABAT İLÇESİNE SIÇRADI

Yangın, Eceabat ilçesine sıçrayarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Eceabat ve Gelibolu’daki altı köy güvenlik sebebiyle tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına burada yaşayan halk da katkı sağladı.

ALEVLERLE GECE BOYUNCA MÜCADELE EDİLDİ

Hava karardığında yangına yapılan müdahale yalnızca karadan sürdü. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, gece boyunca yangını kontrol altına almak için gayret gösterdi.

YENİ GÜNDE GELEN GÖRÜNTÜLER

Yeni günle birlikte bölgeden gelen ilk görüntüler, yangının geniş bir alanda devam ettiğini gösterdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” ifadesini kullandı. Helikopter ve uçaklar tekrar havadan müdahaleye başladı.

Vali Toraman, Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçlarıyla yeniden müdahaleye başlandı.” dedi. Ayrıca, “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” açıklamasında bulundu.

TARİHİ ALAN KAPANDI

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan’ın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu alanda Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı gibi yerler bulunuyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” ifadeleri yer aldı.