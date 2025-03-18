Çanakkale’nin 110. Yılına Erdoğan’dan Mesaj

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, madalyaların minnet duygusunun sembolü olduğunu belirtti. “Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bizi onların şefaatine nail etsin. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden gazilerimize minnettarlığımızı ifade ediyorum,” diyerek şehitler ve gaziler için duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirdi. Gazilere uzun ve hayırlı ömürler diledi. “Şehitlerimizin yaşadıklarına tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz,” şeklinde konuşarak şehitlerin hatıralarının gelecekte de güvence olacağını vurguladı.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NE VURGU

Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümüne de değinerek, “Şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum,” ifadesini kullandı. Çanakkale Savaşları’nın Türkiye’nin istiklal mücadelesindeki önemini dile getiren Erdoğan, “İtilaf kuvvetleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale’den geçebileceğini sanıyorlardı. Tarihin gördüğü en kalabalık haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar,” dedi. Uzun menzilli silahlarla karşılaşmalarına rağmen başarısız olduklarını belirtti ve “Yanlış hesap Çanakkale’den döndü,” diyerek Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu öne çıkardı.

BAĞIMSIZLIK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, Çanakkale ruhunun Türk milletinin karakterini ifade ettiğini belirtti. “Çanakkale’deki cesareti imanı anlayamayan bu milletin kodlarını anlayamaz,” diyerek bu ruhun önemini vurguladı. Şehitlerin koyun koyuna yattığı sürece barışın sağlanabileceğini ifade etti. “Kardeşliğimize sahip çıkacak şehitlerimizin izinde ilelebet yürüyeceğiz. Zorluklar karşısında geri durmayacağız, tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz,” şeklinde konuşarak Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etme hedefini yineledi.