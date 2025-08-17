Çanakkale Orman Yangını: Alevlerle Mücadele Devam Ediyor

YANGINDAN HABERLER GELİYOR

Türkiye, orman yangınlarıyla karşı mücadele ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün yeni bir orman yangını başladı. Yangın, Eceabat ilçesine sıçradı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın sebebiyle altı köy tahliye edildi. Alevlerle mücadele gece boyunca sürdü ve yeni günün başlamasıyla hava araçlarıyla müdahale yeniden başladı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyaretçilere kapatıldı. İşte Çanakkale’deki orman yangınından son haberler…

TAYFUR KÖYÜ YAKINLARINDA HIZLA YAYILDILAR

Çanakkale’de orman yangını tekrar alevlendi. Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Şiddetli rüzgar, ekiplerin müdahale çalışmalarını zorlaştırdı. Tayfur Köyü yakınlarında başlayan yangın, her geçen dakika daha da büyüdü.

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Bölgedeki güçlü rüzgar, alevlerin hızla geniş alana yayılmasına neden oldu. Ekipler, ilk andan itibaren teyakkuza geçti ve çok sayıda personelle, havadan ve karadan müdahalelere başlandı. Ancak rüzgarın hızı, saatte 50 kilometreye kadar ulaştı ve bu da ekiplerin yangını söndürme çabalarını zorlaştırdı.

ECEABAT İLÇESİ TEHDİT ALTINDA

Yangın, Eceabat ilçesine de sıçradı. Alevler, yerleşim alanlarını tehdit etti ve Eceabat ile Gelibolu’da altı köy tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

ALEVlerle MÜCADELE GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla, yangına müdahale sadece karadan devam etti. Ekipler ve bölgedeki vatandaşlar gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

YANGIN İLE İLGİLİ SON DURUM

Yeni günle birlikte bölgeden gelen ilk görüntülerde, yangının geniş bir alanda sürdüğü gözlemlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

DURUMU GÜNCEL TUTUYORLAR

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirterek, “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahale başladı.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadeleriyle durumu güncelledi.

TARİHİ ALAN İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan’ın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu alanda Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı yer alıyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” denildi.