Çanakkale Orman Yangını Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE YENİ ORMAN YANGINI İLE MÜCADELE

Çanakkale orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Gelibolu ilçesinde dün yeni bir orman yangını çıktı. Yangın, Eceabat ilçesine sıçradı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle altı köy tahliye edildi. Alevlerle mücadele, gece boyunca sürdü. Yeni günün başlamasıyla hava araçlarıyla müdahale de yeniden başladı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyaretçilere kapatıldı. Çanakkale’deki orman yangınından son durumlar şöyle…

YANGIN TAYFUR KÖYÜ YAKINLARINDA BAŞLADI

Çanakkale’de bir başka orman yangını başladı. Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Şiddetli rüzgar, ekiplerin yangına müdahalelerini zorlaştırdı. Tayfur Köyü yakınlarında patlak veren yangın, her geçen dakika büyüdü.

ŞİDDETLİ RÜZGARLA YAYILDI

Bölgedeki şiddetli rüzgar, alevlerin hızla geniş alana yayılmasına yol açtı. Ekipler anında harekete geçti ve çok sayıda ekiple, havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Ancak bölgedeki rüzgarın hızı, saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Bu durum, yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

YANGIN ECEABAT İLÇESİNE SIÇRADI

Yangın, Eceabat ilçesine de sıçradı ve alevler yerleşim alanlarını tehdit etti. Eceabat ve Gelibolu’daki altı köy tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

ALEVLERLE MÜCADELE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Havanın kararmasıyla birlikte, yangına müdahale yalnızca karadan devam etti. Ekipler ve bölgedeki vatandaşlar, gece boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele etti.

YANGIN BÖLGESİNDE BU SABAH

Yeni günle beraber, bölgeden gelen ilk görüntüler yangının geniş bir alanda devam ettiğini gösterdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Helikopter ve uçaklar, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tayfur yangınına müdahalenin sürdüğünü belirtti. “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçlarıyla yeniden müdahaleye başlandı.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” denildi.

TARİHİ ALAN’IN KUZEY HATTI KAPATILDI

Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan’ın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Bu bölgede Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı bulunuyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” denildi.