Çanakkale Orman Yangını Devam Ediyor

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını hala devam ediyor. Yangın sebebiyle 5 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Gelibolu’da dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına ilk etapta 12 uçak ve 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 276 personel ile karadan müdahale gerçekleşti. Yangın nedeniyle Gelibolu’nun Karainebeyli köyü, Eceabat’a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu tedbirler kapsamında 251 kişi güvenli alanlara sevk edildi.

GECE BOYUNCA MÜDAHALE DEVAM ETTİ

Hava karardıktan sonra uçak ve helikopterlerin müdahalesi durduruldu, ancak alevlere karadan müdahale devam etti. Gece boyunca 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer ile birlikte 84 diğer araç ve 985 personel yangını söndürmeye çalıştı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahaleye başlandı.

“EKİPLERİMİZ YOĞUN GAYRET GÖSTERİYOR”

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

“GİRİŞLER DURDURULDU”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da sosyal medya aracılığıyla yaptığı duyuruda, yangın sebebiyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na girişlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.