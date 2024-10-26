Çanakkale Savaşı’nın Sinema Yüzü

ÇANAKKALE ASNALARI FİLMİ

Yeşilçam’ın ölçeklerine uygun şekilde hazırlanan dev bir yapım olan ‘Çanakkale Aslanları’ (1964) adlı film, 2 saat 20 dakika süresine sahip. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Foto Film Merkezi’nden Albay Nusret Eraslan, Çanakkale Zaferi’nin 50’nci yıl dönümünde kutlamalara katkı sağlamak amacıyla malzeme toplarken aklında bu konuyla ilgili bir film yapma fikri oluşuyor. Sonuç olarak, Turgut Demirağ ve Nusret Eraslan’ın ortak yönetmenliğinde, 10 bin figüranın yer aldığı bu geniş kapsamlı prodüksiyon ortaya çıkıyor.

FİLMİN KADROSU VE TEMASI

Filmin kadrosunda Tanju Gürsu, Ajda Pekkan, Hulusi Kentmen, Feridun Çölgeçen, Muzaffer Tema, Atıf Kaptan ve Senih Okan gibi ünlü isimler yer alıyor. Uğur Vardan, “Bu çalışma direkt Cumhuriyet’e odaklanmaktan ziyade yeni rejimin ortaya çıkmasındaki en önemli mücadelelerden biri olan Çanakkale Savaşı’nı perdeye taşıyordu” bilgisini veriyor. Bu şekilde film, önemli bir tarihi olayı sinemaya aktarmayı hedefliyor.