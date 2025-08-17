Çanakkale Yangını Devam Ediyor, Alan Kapatıldı

ORGANİZE MÜCADELE VE YANGININ BAŞLANGICI

Türkiye orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, dün yeni bir orman yangını başladı. Yangın, Eceabat ilçesine sıçrayarak yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Yangın dolayısıyla altı köy tahliye edildi. Alevlerle mücadele, gece boyunca devam ederken, sabah saatleriyle birlikte hava araçlarıyla müdahele de yeniden başladı. Yangın sebebiyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı geçici olarak kapatıldı. Çanakkale’deki orman yangınından en son gelişmeler ise şu şekilde…

ŞİDDETLİ RÜZGARLA YAYILMA SÜRECI

Yangın, Tayfur Köyü çevresinde meydana geldi. Gelibolu’daki yangın, yerleşim yerlerine yaklaşarak şiddetli rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ekipler, ilk andan itibaren yangı kontrol altına almak için harekete geçti. Ancak, bölgedeki rüzgarın hızı, saatte 50 kilometreye kadar çıkınca, bu durum ekiplerin müdahelesini zorlaştırdı.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDEN ALEVLER

Kısa süre içinde yangın Eceabat ilçesine de sıçradı ve alevler burada da yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Eceabat ve Gelibolu’da toplam altı köy tahliye edildi. Aynı zamanda, söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek vererek katkıda bulundu.

GECE BOYUNCA MÜCADELE DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte, yangına müdahale sadece karadan sürdürüldü. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, gece boyunca yangını kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Yeni günün başlamasıyla, bölgeden gelen ilk haberlerde yangının geniş alanda devam ettiği görüldü. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLATILDI

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtti. “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahele başladı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” dedi.

TARİHİ ALAN’DA KAPATILMA DUYURUSU

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, tarihi alanın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Bu alan içerisinde Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı yer alıyor. Ayrıca, Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici bir süreyle ziyarete kapalı durumda olacağı duyuruldu.