Çanakkale Yangını Devam Ediyor! Bölge Kapatıldı!

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan ve 5 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığı orman yangını sürüyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, Gelibolu ilçesinde dün saat 16:30 sıralarında meydana geldi ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. İhbarın ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. İlk müdahale için 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 276 personel ile karadan müdahale yapıldı.

KÖYLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yangın sebebiyle Gelibolu’nun Karainebeyli köyü ile Eceabat’a bağlı Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu köylerde yaşayan toplam 251 kişi güvenli alanlara taşındı. Yangın bölgesine hava karartılınca uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erdi. Ancak alevlere gece boyunca karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personel ile müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar” şeklinde ifadelerde bulundu.

TARİHİ ALAN’A GİRİŞLER DURDURULDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na girişlerin durdurulduğunu bildirdi. Açıklamada, “Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) 2’nci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.