Çanakkale Yangını Devam Ediyor, Tarihi Alan Kapalı

ÇANAKKALE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan yeni bir orman yangını, Eceabat ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle, yerleşim yerleri tehdit altına girdi ve altı köy tahliye edildi. Alevlerle yapılan mücadele gece boyunca sürdü ve yeni günle birlikte hava araçlarıyla müdahale tekrar başladı. Yangın sebebiyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyaretçilere kapatıldı. İşte Çanakkale’deki orman yangınından gelen son gelişmeler.

YANGIN VE İLK MÜDAHALELER

Çanakkale’de meydana gelen orman yangını, Gelibolu ilçesinde Tayfur Köyü yakınında başladı. Şiddetli rüzgar, ekiplerin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı. Alevler, hızla yayılırken ekipler hemen harekete geçti. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen, rüzgarın saatte 50 kilometreye varan hızı, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Yangın, Eceabat ilçesine sıçrayarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle, Eceabat ve Gelibolu’da altı köy acil olarak tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da katılım gösterdi.

GECE BOYUNCA MÜCADELE

Havanın kararmasıyla birlikte, yangına yalnızca karadan müdahale edildi. Ekipler ve yerel halk gece boyunca yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti.

YANGINDA SON DURUM

Yeni günle birlikte bölgeden gelen ilk görüntüler, yangının geniş bir alanda devam ettiğini gösteriyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Hava araçları günün ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başladı.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Çanakkale Valisi Toraman, Valilik sosyal medya hesabından, Tayfur yangınına müdahalelerin sürdüğünü duyurdu. “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı.” ifadesini kullandı ve “Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” dedi.

TARİHİ ALAN’DA KAPATMA KARARLARI

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, tarihin kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını belirtti. Bu alanda Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı gibi önemli yerler bulunuyor. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” bilgisi verildi.