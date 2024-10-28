“Canan Anderson ile TADF Gala Gecesi”

GECEYE YANSIMALAR

Gecenin başlangıcında, 23 Ekim’de Ankara’daki TUSAŞ’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. TADF tarafından düzenlenen geleneksel gala, New Jersey’deki ACQUA Pier 115 mekanında gerçekleşti. Bu önemli geceye Türkiye’den ünlü keman virtüözü Canan Anderson da katılarak sahne aldı. Organizasyona T.C. Washington Büyükelçisi Sedat Önal, BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, T.C. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ve birçok sivil toplum kuruluşu başkanı da iştirak etti.

ANMA VE TEŞEKKÜR

TADF Başkanı Gülay Aydemir, açılış konuşmasında 23 Ekim’deki saldırıyı kınayarak, “Öncelikle 23 Ekim’de Ankara’da TUSAŞ’a yapılan saldırıyı kınıyor, şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi. Ayrıca, 26 Ekim’de düzenlenecek olan “Cumhuriyet Balosu”nun biletlerinin günler öncesinden tükendiğini vurguladı ve bu etkinliğe ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.