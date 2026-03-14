Canberk Uçucu 57 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ergün Uçucu’nun oğlu Canberk Uçucu, 57 yaşında hayata veda etti. Vefat haberini yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir paylaşım ile duyurdu. Kopan, “Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı’nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu’dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum” sözleriyle durumu ifade etti.

Uçucu’nun hayatını kaybettiği haberinin ardından, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği iddiaları ortaya atıldı. Canberk Uçucu, 2002-2005 yılları arasında yayınlanan ‘Kuzenlerim’ dizisinde canlandırdığı ‘Feridun’ karakteri ile akıllarda yer edinmişti.