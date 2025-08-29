Cani Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

ÇOCUĞUNUN VEFATI ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in, 14 Kasım 2024 tarihinde hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÇAMAŞIR SUYU İTİRAFI

İddianamede yer alan anne Dilek Çiçek’in ifadesinde, Yılmaz E. ile evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu, Yılmaz E’nin çocukla irtibat kurmadığı için babalık davası açtığını ve 2022 yılında çocuğun babası olduğunun kanıtlandığını dile getirdi. Dilek Çiçek, oğluyla birlikte bir süre Kırıkkale’de annesi ve kardeşinin yanında yaşadıklarını, sonrasında ise İstanbul’da ablasının yanında kalmaya başladıklarını anlattı. Bu dönemde yaşadığı bunalımdan ötürü, çocuğuna meyve suyu ve çorbaya çamaşır suyu karıştırarak içirdiğini kabul etti.

İKİ AY SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Dilek Çiçek, oğluna çamaşır suyu içirdikten sonra Yılmaz E. ile buluşup Sultangazi’de pikniğe gittiğini ve parkta oynarken çocuğunun fenalaşıp kusmaya başladığını aktardı. Çocuğun, yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdiğini ifade etti. Çiçek, korktuğu için bu durumu gizlediğini, ablasına iftira attığını ve pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTEMİ

Çocuğun babası, açılan babalık davası sonrası çocuğunu öğrenmiş ve bebeği yanına almak istediğinde Dilek Çiçek’in kabul etmediğini öne sürdü. Adli Tıp Kurumu raporuna atıfta bulunulan iddianamede, suçunu açıkça itiraf eden Dilek Çiçek’in “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.