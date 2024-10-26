More
No menu items!
Gündem

Cani, Ormanda Saklandığı Yerde Yakalandı

cani-ormanda-saklandigi-yerde-yakalandi

Olayın Gelişimi

Adana’da 23 yaşındaki Muzaffer Erkuvan’ın intiharında sorumlu tuttuğu 20 yaşındaki Güldane, 44 yaşındaki annesi Şenay ve 22 yaşındaki kız kardeşi Gaye Gerçek’i mezarlıkta başlarından vurarak öldüren 47 yaşındaki Şemsettin Erkuvan, ormanda saklandığı bir oyukta yakalandı.

Şüphelinin İfadesi

Şemsettin Erkuvan, ifadesinde “Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım” dedi. Ardında, tutuklanan şüpheli, olayın ardından ormanda gizlenerek kaçmaya çalıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.