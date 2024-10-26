Cani, Ormanda Saklandığı Yerde Yakalandı

Olayın Gelişimi
Adana’da 23 yaşındaki Muzaffer Erkuvan’ın intiharında sorumlu tuttuğu 20 yaşındaki Güldane, 44 yaşındaki annesi Şenay ve 22 yaşındaki kız kardeşi Gaye Gerçek’i mezarlıkta başlarından vurarak öldüren 47 yaşındaki Şemsettin Erkuvan, ormanda saklandığı bir oyukta yakalandı.
Şüphelinin İfadesi
Şemsettin Erkuvan, ifadesinde “Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım” dedi. Ardında, tutuklanan şüpheli, olayın ardından ormanda gizlenerek kaçmaya çalıştı.